Newcastle United wybrało napastnika PSG na następcę Isaka

Randal Kolo Muani na radarze Newcastle United

Newcastle United musi się liczyć z tym, że niebawem straci jednego ze swoich kluczowych graczy. Arsenal jest poważnie zainteresowany sfinalizowaniem transferu z udziałem Alexandra Isaka. Tymczasem według serwisu TBR Football gracz PSG miałby wypełnić lukę po Szwedzie e ekipie z St. James Park.

Źródło podaje, że na radarze przedstawiciela Premier League znajduje się Randal Kolo Muani. Piłkarz według medialnych informacji został już skreślony w klubie z Parc des Princes przez Luisa Enrique. W związku z tym nic nie staje na przeszkodzie, aby niebawem zmienił barwy klubowe.

25-latek dołączył do ekipy z Ligue 1 we wrześniu 2023 roku. PSG wydało wówczas krocie na transakcję. Wyniosła ona 95 milionów euro. Sam zawodnik związał się natomiast kontraktem z ekipą z Paryża aż do 2028 roku. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma też takie kluby jak: FC Nantes czy US Boulogne.

W tej kampanii Kolo Muani wystąpił jak na razie w 10 spotkaniach, w tym w siedmiu w lidze francuskiej i w trzech w Lidze Mistrzów. Zdobył w nich dwie bramki, spędzając na boisku 375 minut. Na dzisiaj pod względem strzelonych goli były gracz Eintrachtu Frankfurt ustępuje kolejno Marco Asensio (dwa gole), Kangowi-in Lee, Ousmane Dembele (obaj cztery gole) i Bradle’owi Barcoli (osiem goli).

