PSG blisko transferu z Premier League. Obrońca już zdecydował

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ilya Zabarnyi może trafić do PSG

Paris Saint-Germain od kilku tygodni intensywnie pracuje nad sprowadzeniem nowego środkowego obrońcy. Wszystko wskazuje na to, że ich nowym nabytkiem zostanie Ilya Zabarnyi. 22-letni reprezentant Ukrainy jest blisko przeprowadzki na Parc des Princes. Ustalone zostały już warunki kontraktu obowiązującego do 2030 roku. Do finalizacji brakuje jedynie dopięcia ostatnich szczegółów z Bournemouth, które oczekuje za swojego zawodnika kwoty około 60 milionów funtów.

Zabarnyi trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Dynama Kijów i błyskawicznie stał się jednym z wyróżniających się defensorów Premier League. Od debiutu w barwach „Wisienek” rozegrał 86 spotkań, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

Zainteresowanie Ukraińcem wyraził również Tottenham Hotspur, który aktywnie poszukuje wzmocnień na środku obrony w obliczu niepewnej sytuacji Cristiana Romero. Koguty złożyły zapytanie w sprawie transferu, jednak sam zawodnik miał jasno zakomunikować, że priorytetem jest dla niego przeprowadzka do Francji.

PSG planuje gruntowną przebudowę defensywy. Niepewna przyszłość Presnela Kimpembe oraz możliwe odejście Lucasa Beraldo sprawiają, że Zabarnyi ma być ważnym ogniwem w zespole Luisa Enrique.