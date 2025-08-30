Gianluigi Donnarumma odejdzie z PSG przed końcem okienka. Faworytem był Manchester City, ale teraz do gry wchodzi Galatasaray. Strony prowadzą rozmowy - informuje Rudy Galetti.

fot. Abaca Press Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

PSG dogaduje się z Galatasaray. Donnarumma nie trafi do Anglii?

Paris Saint-Germain przed startem sezonu skreśliło Gianluigiego Donnarummę, z którym wcześniej nie mogło się dogadać w sprawie nowej umowy. Na Parc des Princes trafił Lucas Chevalier, na którego Luis Enrique niezwłocznie postawił. Włoski bramkarz został poinformowany, że nie znajduje się w planach klubu, więc powinien odejść jeszcze przed końcem letniego okienka. Gwiazdor pożegnał się już z kibicami i czeka na przełom w rozmowach transferowych.

Wydawało się, że Donnarumma wyląduje w Premier League, gdyż bardzo mocno zainteresował się nim Manchester City. Angielski gigant miał dopiąć ten transfer w momencie odejścia Edersona, który porozumiał się już wtedy z Galatasaray. Problem w tym, że turecki klub nie spełnił oczekiwań finansowych Manchesteru City, więc temat utknął w martwym punkcie.

Jednocześnie PSG nieustannie pracuje nad rozstaniem z Włochem. Okazuje się, że Donnarumma może jednak nie zagrać dla Manchesteru City, a zamiast tego obierze drogę, która była przypisana Edersonowi. Rudy Galetti przekazał, że PSG prowadzi rozmowy z Galatasaray w sprawie hitowego transferu. Co ciekawe, miałby on być darmowy – jedyny warunek to zawarcie wysokiej klauzuli odsprzedaży.