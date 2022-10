fot. PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres

Paris Saint-Germain robi kolejne podejście pod transfer środkowego defensora. Na szczycie listy życzeń znajdują się Milan Skriniar oraz Pau Torres – informuje “L’Equipe”.

Już minionego lata PSG celowało w transfer Milana Skriniara

Teraz na listę życzeń trafił również Pau Torres

Klauzula w kontrakcie obrońcy Villarrealu wynosi 60 milionów euro

W Paryżu spore prace nad wzmocnieniami

Niemal całe lato Paris Saint-Germain pracowało nad transferem Milana Skriniara. Finalnie do niczego nie doszło, bowiem Inter Mediolan stawiał niebotyczne żądania, których paryżanie nie byli w stanie spełnić. Skriniar został we Włoszech, choć temat jego przenosin wróci już w styczniu. Kontrakt obrońcy obowiązuje do końca obecnego sezonu. Oczywiście Inter zamierza kontynuować współpracę ze swoim zawodnikiem, lecz ogromne pieniądze mistrzów Francji mogą przekonać go do przeprowadzki. Paris Saint-Germain zamierza sfinalizować całą transakcję już w styczniu, gdyż boi się, że po wygaśnięciu umowy zgarnie go inny klub.

Jeżeli Skriniar odrzuci propozycję transferu, wówczas paryżanie skupią się na innym kandydacie. Ich uwagę przykuł Pau Torres, będący od dawna liderem linii defensywnej Villarrealu. W tym przypadku sprawa wygląda nieco inaczej, bowiem Paris Saint-Germain musiałoby liczyć się z ogromnym wydatkiem. W kontrakcie Torresa zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro. 25-latkiem interesują się również Manchester United, Manchester City i Juventus, lecz żaden z tych zespołów nie będzie próbował ściągnąć go już tej zimy.

Nowy obrońca może w Paryżu stanowić zastępstwo dla Sergio Ramosa, którego kontrakt wygasa po sezonie. Niewykluczone, że Hiszpan zdecyduje się zostać w zespole na kolejny rok.

