PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Praszelik

Mateusz Praszelik rozstał się z Hellasem Verona. Ofensywny pomocnik przeniósł się na wypożyczenie do drugoligowej Cosenzy Calcio.

Cosenza ogłosiła pozyskanie Praszelika

22-latek przechodzi do ekipy z Serie B

Transfer odbył się na zasadzie wypożyczenia

Mateusz Praszelik zmienił otoczenie

Cosenza Calcio wypożyczyła na pół roku Mateusza Praszelika z Hellasu Verona – czytamy na oficjalnej stronie internetowej drugoligowego klubu. Ofensywny pomocnik po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym zespołem umową obowiązującą do końca sezonu 2022/2023.

W umowie najprawdopodobniej nie znalazła się opcja wykupu, jest to nieodpłatne wypożyczenie, ale ekipa ze Stadio San Vito miała zobowiązać się pokryć całą pensję 22-latka. Urodzony w 2000 roku playmaker nie miał żadnych szans na regularne występy na Stadio Marcantonio Bentegodi.

Dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do drugoligowej Cosenzy Calcio, która zamyka tabelę Serie B i potrzebuje wzmocnień. Młodzieżowy reprezentant Polski jest zawodnikiem Hellasu Verona od stycznia 2022 roku, kiedy to trafił do Włoch ze Śląska Wrocław. Były piłkarz Legii Warszawa najpierw powędrował do Italii na wypożyczenie, a później został wykupiony za 2 miliony euro.

Mateusz Praszelik podczas aktualnej kampanii nie rozegrał żadnego meczu, a łącznie tylko dwa razy pojawiał się na boiskach Serie A. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

Czytaj więcej: