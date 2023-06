“Pozytywne spotkanie w Londynie”. Bayern złoży ofertę za Anglika

Jak przebiegają negocjacje na linii Declan Rice - Bayern Monachium? Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport, przekazał aktualizację dotyczącą potencjalnego transferu reprezentanta Anglii do Die Roten.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice (Włochy - Anglia)

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Declan Rice? O usługi 24-latka walczą m.in Bayern i Arsenal

Florian Plettenberg zdradził kulisy spotkania przedstawicieli Die Roten z Anglikiem

Pomocnik WHU nie wyklucza przeprowadzki do Niemiec

Bayern. Rice “widzi się” w Monachium

Jeszcze dzisiaj rano angielskie media informowały, że Declan Rice nie jest przekonany do przeprowadzki do Bundesligi. Sami Mokbel z Daily Mail twierdzi, że Anglik preferuje grę w Premier League, co tym samym miało oznaczać, że Bayern Monachium nie może być już uznawany za faworyta w wyścigu o pozyskanie pomocnika West Hamu.

Jednak Florian Plettenberg przekazał aktualizację w kwestii ewentualnej przeprowadzki reprezentanta Synów Albionu, która rzuca inne światło na całą sprawę. Niemiecki dziennikarz Sky Sport twierdzi, że przedstawiciele Bawarczyków odbyli w Londynie spotkanie z 24-latkiem i zostało ono określone jako “pozytywne”. Zachowanie Rice’a miało wskazywać na to, że “może sobie wyobrazić przeprowadzkę do Bayernu”.

Teraz Bayern ma złożyć oficjalną ofertę za gracza środka pola. Plettenberg ujawnia, że jednym z głównych czynników, które mają przekonać wychowanka Młotów do transferu do Monachium ma być postać Thomasa Tuchela, szkoleniowca mistrzów Niemiec.