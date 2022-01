PressFocus Na zdjęciu: Ander Herrera

Paris Saint-Germain i Tottenham Hotspur kontynuują rozmowy w sprawie transferu Tanguya Ndombele do francuskiego klubu. Wśród rozważanych opcji były przenosiny do Londynu w ramach rozliczenia Andera Herrery, ale hiszpański pomocnik nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

Niechciany w Tottenhamie Tanguy Ndombele nadal jest niepewny swojej przyszłości

Negocjacje pomiędzy Tottenhamem i Paris Saint-Germain nie przyniosły na razie efektu

Przenosin do londyńskiego klubu w ramach rozliczenia odmówił Ander Herrera

Herrera nie chce do Tottenhamu

Ndombele nie znajduje się w planach menedżera Tottenhamu Antonio Conte na drugą połowę sezonu. Pomocnik po raz ostatni na murawie pojawił się 9 stycznia, w pucharowym spotkaniu z Morembce, w którego trakcie został ukarany czerwoną kartkę. Następnie nie znalazł się w kadrze meczowej na trzy kolejne spotkania Tottenhamu, co może sugerować, że został definitywnie skreślony przez włoskiego szkoleniowca.

Zainteresowanie sprowadzeniem Ndombele wyrażali przedstawiciele Paris Saint-Germain, którzy cały czas pozostają w kontrakcie z Tottenhamem i rozmawiają na temat ewentualnego wypożyczenia. Na razie nie udało im się jednak osiągnąć porozumienia.

Tottenham był gotowy oddać Ndombele w zamian za pomocnika PSG Andera Herrerę, ale takie rozwiązanie wykluczył 32-letni pomocnik. Hiszpan w obecnym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach drużyny Mauricio Pochettino, jest szczęśliwy na Parc des Princes i nie zamierza odchodzić. Podkreśla również, że jeżeli miałby wrócić do Premier League, to w grę wchodziłby tylko powrót do Manchesteru United.

Zobacz także: Tottenham pracuje nad trzema operacjami