Fred może opuścić Old Trafford tego lata. Jak informuje The Manchester Evening News, klub otrzymał pierwszą ofertę za brazylijskiego pomocnika.

PressFocus Na zdjęciu: Fred

Fred może opuścić Old Trafford

Klub rozważa sprzedaż brazylijskiego pomocnika

Czerwone Diabły miały otrzymać pierwszą ofertę

Fulham poluje na pomocnika Manchesteru United

The Manchester Evening News donosi, że Manchester United otrzymał ofertę za Freda od Fulham. Klub rozważa, czy zarobić na Brazylijczyku tego lata, ponieważ jego kontrakt dobiega końca za rok i wówczas mógłby odejść za darmo.

Co ciekawe, menedżer Fulham, Marco Silva, został przyłapany na rozmowie z Fredem przed Old Trafford po niedzielnym meczu. The Cottagers już rok temu sprowadzili jednego z graczy Czerwonych Diabłów – Andreasa Pereirę.

Fred zaliczył tylko 22 występy w pierwszym składzie dla Manchesteru United w sezonie 22/23. Być może to skłoni go do odejścia. Łącznie w koszulce Czerwonych Diabłów zanotował 212 meczów.