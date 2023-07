Imago/Andrew Yates Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Thiago Alcantara nie jest już nietykalną postacią w Liverpoolu

Hiszpan rozważa odejście, a zainteresowanie jego usługami wyraża wiele zespołów

Tureckie media przekazały, że 32-latek jest w zaawansowanych negocjacjach z Galatasaray

Galatasaray pracuje nad pozyskaniem Thiago

Tylko w 14 spotkaniach w ubiegłym sezonie Thiago Alcantara wybiegał w podstawowym składzie Liverpoolu w Premier League. Doświadczony Hiszpan znów miał sporo problemów zdrowotnych, co skutecznie utrudniało mu odzyskanie optymalnej formy. Juergen Klopp nie postrzega go już jednak za niezbędnego dla swojego projektu.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o zainteresowaniu pomocnikiem The Reds ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Redakcja Fanatik uważa, że 32-latek obierze inny kierunek. Tamtejsi dziennikarze przekazali, że Hiszpan jest w zaawansowanych negocjacjach z Galatasaray.

Kontrakt Thiago Alcantary z Liverpoolem ważny jest już tylko do końca czerwca 2024 roku. Sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Turcji, jednak wiele zależy od oczekiwań finansowych The Reds.

