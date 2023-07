Polski talent blisko przenosin do europejskiego giganta

IMAGO / Vinny Orlando Na zdjęciu: Mateusz Skoczylas

Mateusz Skoczylas błyszczał na mistrzostwach Europy U-17

W trakcie turnieju zdobył trzy bramki

Niedługo ma zostać piłkarzem AC Milanu

Mateusz Skoczylas dogadał się z Milanem

Mateusz Skoczylas to zawodnik młodzieżowych drużyn Zagłębia Lubin. W ostatnim czasie szerszej publiczności zaprezentował się na mistrzostwach Europy do lat 17. Podczas turnieju zdobył trzy bramki, przyczyniając się do dobrego wyniku całej reprezentacji. Biało-czerwoni dotarli aż do półfinału.

Świetne występy nie umknęły skautom europejskich klubów. Jako pierwsi po Skoczylasa zgłosili się przedstawiciele portugalskiego Sportingu CP. Jednak oferta Portugalczyków została odrzucona przez Zagłębie Lubin. Teraz Fabrizio Romano poinformował, że młody piłkarz zasili AC Milan. Ponoć warunki umowy zostały uzgodnione i wszystko zostanie sfinalizowane na początku przyszłego tygodnia.