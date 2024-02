IMAGO/Marta Badowska / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Do tureckiej Süper Lig może trafić jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia w Ekstraklasie

Szansę przenosin do jednego z tamtejszych klubów ma Kajetan Szmyt

W przypadku finalizacji transferu, Polak dzieliłby szatnię z dwoma rodakami

Polscy piłkarze szturmują Turcję. Możliwy kolejny transfer

Turecka Süper Lig to niezwykle atrakcyjny kierunek dla polskich piłkarzy. W lidze tej mamy już siedmiu rodaków, a Sebastian Szymański, Krzysztof Piątek, czy Adam Buksa robią dobrą reklamę dla kolejnych Polaków.

Z informacji Tomasza Włodarczyka (Meczyki.pl) wynika, że w Turcji może zagrać Kajetan Szmyt. Piłkarza Warty Poznań łączono głównie z przenosinami do Hiszpanii, czy Stanów Zjednoczonych. Finalnie niewykluczone, że Polaka pozyska Antalyaspor.

Tureckie kluby czas na finalizację transferów mają do 9 lutego. To jeszcze zwiększa szansę na to, że Szmyt, który może kosztować nawet milion euro, dołączy do klubu Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego.

Czytaj także: Debiutant w kadrze na baraże? Probierz zna go doskonale