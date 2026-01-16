Ważny ruch wicelidera Betclic 1. Ligi. Polonia zatrzymuje kluczowego piłkarza

Polonia Bytom wciąż ma szanse na awans do PKO BP Ekstraklasy w tej kampanii. Władze klubu zadbały natomiast o to, aby kluczowy zawodnik został w śląskiej ekipie na dłużej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wojtyra

Kamil Wojtyra przedłużył kontrakt z Polonią Bytom

Polonia Bytom ma za sobą świetną pierwszą część sezonu, po której plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiesko-czerwoni mają zatem realne szanse na awans do PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie, choć nie będzie o to łatwo. Tym bardziej że zimą w śląskiej ekipie doszło do roszady na stanowisku trenera i Łukasza Tomczyka zastąpił Patryk Czubak, co sprawia, że postawa Bytomian w rundzie wiosennej pozostaje pewnego rodzaju niewiadomą.

Klub działa jednak nie tylko na rynku transferowym, ale również stara się zatrzymać kluczowych graczy. Ostatnio ogłosił przedłużenie umowy ze swoim napastnikiem.

„Kamil Wojtyra zostaje z nami! 28-letni napastnik przedłużył umowę z Królową Śląska” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe Polonii na oficjalnym profilu klubu na platformie X.

Nowy kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tym samym dotychczasowa umowa została przedłużona o kolejne 12 miesięcy. W trwającej kampanii Wojtyra wystąpił jak dotąd w 23 spotkaniach, w których zdobył siedem bramek.

Bytomianie są obecnie w trakcie przygotowań do rundy wiosennej. Tymczasem w środę, 21 stycznia, Polonia rozegra mecz kontrolny z Ruchem Chorzów. Pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku Niebiesko-czerwoni rozegrają natomiast w drugi weekend lutego. Zmierzą się wówczas, w roli gospodarza, z ŁKS-em.