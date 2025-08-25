Polonia Warszawa w poniedziałek poinformowała o pozyskaniu nowego defensora. Stołeczny zespół wzmocnił Diogo Brasido. Portugalczyk trafił do pierwszoligowca na wypożyczenie z Estorilu Praia.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Oficjalnie: Diogo Brasido nowym zawodnikiem Polonii Warszawa

Polonia Warszawa nie notuje dobrego wejścia w sezon 2025/26. Czarne Koszule nie potrafią ustabilizować formy i zdarzają im się wpadki. W ostatnim spotkaniu z ŁKS-em Łódź prowadzili do przerwy 2:0. Mecz finalnie zakończył się wynikiem 2:2. Dziś podopieczni Mariusza Pawlaka zajmują w Betclic 1. Lidze dopiero 12. miejsce.

Tymczasem w poniedziałek Polonia Warszawa przygotowała swoim kibicom miłą niespodziankę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej został ogłoszony transfer obrońcy. Do zespołu prowadzonego przez Mariusza Pawlaka zawitał Diogo Brasido. Portugalczyk trafił do Polski na zasadzie wypożyczenie z Estorilu Praia.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem umowę z Polonią Warszawa. To dla mnie nowe doświadczenie, pierwszy klub poza granicami Portugalii, ale wierzę, że jestem na nie gotowy. Myślałem o tym wypożyczeniu długo, ale gdy poznałem historię tego klubu, perspektywy rozwoju, miasto, to zdecydowałem się na ten krok. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Przede wszystkim bardzo podoba mi się Miasto na tyle, ile zdążyłem je zobaczyć – powiedział 22-latek.

Diogo Brasido miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Belenenses. Defensor w barwach tego zespołu rozegrał 36 spotkań. Udało mu się strzelić jednego gola oraz zaliczyć tyle samo asyst.