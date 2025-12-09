Polonia Bytom walczy o awans, a rynek o jej ludzi. Nowe kulisy

Polonia Bytom to bez wątpienia jedna z rewelacji trwającego sezonu w Betclic 1. Lidze. Ostatnio na temat śląskiego klubu ciekawe wieści przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Bytom

Dyrektor sportowy Polonii Bytom rozchwytywany

Polonia Bytom zakończyła pierwszą część sezonu na drugiej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. Tym samym przedstawiciele śląskiej ekipy są rozchwytywani. Trener Łukasz Tomczyk może zakotwiczyć w Rakowie Częstochowa. Zainteresowanie mają też budzić poszczególni gracze Niebiesko-czerwonych. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

„Słychać, że nie tylko sztab szkoleniowy i zawodnicy Polonii Bytom nie mogą narzekać na brak ofert, ale osoba dyrektora Tomasza Stefankiewicza również budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Zaczynamy okienko” – napisał insider na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Aktualny dyrektor sportowy klubu z Bytomia jest z nim związany od wielu lat. Wcześniej pracował w Polonii w klubowych mediach. Teraz natomiast odpowiada za strategię pionu sportowego Niebiesko-czerwonych, dzieląc obowiązki z Robertem Chwastkiem, pełniącym funkcję szefa działu skautingu.

Polonia do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas z ŁKS-em. Spotkanie będzie wyjątkowe. Przy okazji tej potyczki klub z Bytomia oficjalnie otworzy nową trybunę, mogącą pomieścić 1100 widzów. W związku z tym finalnie obiekt Niebiesko-czerwonych od przyszłego roku będzie mógł pomieścić ponad 2200 kibiców, a także grupy fanów gości.

