Transferowy strzał na finiszu! Pogoń sięgnęła po skrzydłowego z zagranicy

Pogoń Szczecin na finiszu zimowego okna transferowego zdecydowała się na transfer skrzydłowego. Szymon Janczyk z Weszlo.com podał, że nowym zawodnikiem Portowców został Duńczyk.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Mads Agger został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin ostatnio wygląda na to, że jest już na odpowiednich torach torach. Ekipa prowadzona przez Thomas Thomasberga jest bez porażki od trzech spotkań, co może być traktowane jako dobry prognostyk na przyszłość. Klub natomiast wciąż pracował w ostatnim czasie nad poprawą jakości w drużynie.

Według informacji dziennikarza Szymona Janczyka z Weszlo.com władze Portowców sfinalizowały transfer z udziałem Madsa Aggera. Duńczyk ma poprawić jakość w szeregach zespołu ze Szczecina na skrzydle. Zawodnik jednocześnie trafi do Pogoni za konkretną sumę, która została owiana tajemnicą. Agger miał kontrakt ważny z Sonderjyske do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi aktualnie 1,2 miliona euro.

Agger to wychowanek Holstebro, który do Sonderjyske dołączył w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. W tym sezonie zawodnik rozegrał jak na razie 24 spotkania, notując w nich trzy trafienia i pięć kluczowych podań.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Pogoń rozegra kolejne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. Zmierzy się w nim w roli gospodarza z Widzewem Łódź. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:45. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci w tej kampanii. W grudniu Łodzianie pokonali Portowców w w STS Pucharze Polski (1:0). Z kolei w sierpniu minionego roku w lidze lepsza okazała się Pogoń (2:1).