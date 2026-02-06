Pogoń Szczecin zdecydowała w sprawie obrońcy. Jest potwierdzenie

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Marian Huja wypożyczony do CFR Cluj

Pogoń Szczecin pozyskała Mariana Huję z rumuńskiego Petrolulu Ploiesti przed rozpoczęciem bieżącego sezonu. Za 26-letniego środkowego obrońcę Portowcy zapłacili około 300 tysięcy euro. W rundzie jesiennej Huja rozegrał 16 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Zawodnik związał się ze szczecińskim klubem umową do 2027 roku z opcją przedłużenia.

Teraz Pogoń poinformowała, że Huja spędzi drugą część sezonu w CFR Cluj. Rumuński klub będzie miał możliwość wykupienia obrońcy. Portugalczyk, który ma korzenie rumuńskie, od kilku dni przebywał w Rumunii. Jak podaje portal Goal.pl, nieoficjalnie wycena transferu wykupu może wynosić około 250 tysięcy euro.

Trener Thomas Thomasberg planuje sprowadzenie napastnika w lutym. Do drużyny w ostatnich tygodniach dołączyli już Karol Angielski z AEK-u Larnaka, Kellyn Acosta z Chicago Fire i Attila Szalai z TSG Hoffenheim. Z kolei do Lazio Rzym został sprzedany Adrian Przyborem za 4,5 mln euro. Do Polonii Warszawa przeniósł się do Kacper Kostorz.

Zawodnicy Pogoni obecnie plasują się na 14. lokacie w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Szczecinianie mierzyli jednak wyżej po głośnych transferach. W najbliższym czasie zagrają z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, Arką Gdynia, Górnikiem Zabrze i Widzewem Łódź.