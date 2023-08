fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski na zasadach transferu definitywnego przeniósł się do Salernitany

Polak będzie grał pod skrzydłami Paulo Sousy

Pogoń Szczecin zarobiła na swoim wychowanku spore pieniądze

Portowcy z trzecią największą transakcją w historii

Pogoń Szczecin poinformowała o rozstaniu z Mateuszem Łęgowskim, który w ramach transferu definitywnego przeniósł się do Salernitany. Nieoficjalnie mówi się o kwocie trzech milionów euro podstawy plus kolejnego miliona euro w ramach bonusów. Dla Portowców jest to więc trzecia największa sprzedaż w klubowej historii.

20-latek był ważnym ogniwem w ekipie Jensa Gustafssona, więc jest to dla niej spore osłabienie. Sam zawodnik trafia pod skrzydła Paulo Sousy, byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Z włoskim klubem podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

Łęgowski ma na swoim koncie debiut w polskiej kadrze. Dla Pogoni Szczecin rozegrał łącznie 51 spotkań i strzelił cztery bramki.

