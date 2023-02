fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Mata i Danijel Loncar

Danijel Loncar zostanie nowym obrońcą Pogoni Szczecin. Będzie to transfer definitywny, na który “Portowcy” wydadzą około pół miliona euro. Chorwat ma przed sobą testy medyczne – informuje Piotr Koźmiński.

Pogoń Szczecin od dłuższego czasu rozglądała się za nowym środkowym obrońcą. To właśnie postawa defensywy była największą bolączką zespołu w trakcie rundy jesiennej. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie uda się sfinalizować wyczekiwany transfer. Testy medyczne w środę przejdzie Danijel Loncar. Jeśli przebiegną one pozytywnie, podpisze on kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

25-latek był w międzyczasie łączony także z Legią Warszawa. Na prowadzeniu w wyścigu o jego podpis od początku pozostawali natomiast “Portowcy”. Operacja przebiegnie na zasadach transferu definitywnego, na którym Osijek zarobi około pół miliona euro plus bonusy.

Dla chorwackiego obrońcy Pogoń Szczecin będzie pierwszym zagranicznym klubem. Do tej pory grał jedynie w ojczyźnie, a na najwyższym poziomie rozgrywkowym wystąpił łącznie w 103 spotkaniach. Loncar ma również doświadczenie z gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. co ciekawe, w 2021 roku miał okazję zmierzyć się w dwumeczu właśnie z Pogonią Szczecin. Chorwat zagrał w obu meczach, a jego drużyna wywalczyła awans do kolejnej fazy eliminacji.

