Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Linus Wahlqvist

Pogoń Szczecin straci ważnego zawodnika?!

Jak do tej pory Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie całkiem przyzwoicie. W dotychczasowych sześciu rozegranych meczach Portowcy uzbierali w sumie 10 punktów i zajmują miejsce w górnej połowie tabeli PKO Ekstraklasy. Jednak już w trakcie sezonu w zespole doszło do zawirowań, w których z klubem pożegnał się Jens Gustafsson, a jego miejsce zająć musiał Robert Kolendowicz. Cały czas mówi się także o problemach finansowych Dumy Pomorza.

Być może więc dobrą opcją dla klubu będzie sprzedaż jakiegoś swojego piłkarza, gdy pojawi się na niego chętny kupiec. A tak właśnie się stało. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP SportoweFakty”, Aris Saloniki jest chętny na pozyskanie Linusa Wahlqvista. Klub z ligi greckiej miał już nawet złożyć za Szweda ofertę, ale nie jest pewne jak sytuacja się rozwinie. Być może klub zdecyduje, że ważniejszym będzie pozostawienie piłkarza w zespole.

Linus Wahlqvist dołączył do zespołu Pogoni Szczecin w styczniu 2023 roku. Do tej pory w klubie ze Szczecina rozegrał 49 spotkań, w których zanotował sześć asyst, ale pozostaje nadal bez gola. Prawy obrońca lub też wahadłowy ma na swoim koncie 15 występów reprezentacji Szwecji. 27-latek związany jest z Portowcami umową do końca czerwca 2026 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Czytaj więcej: Sensacyjne wieści z 1. ligi! Kolejny trener blisko zwolnienia