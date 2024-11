Pogba ma oferty z Premier League. Dwa duże kluby chcą Francuza

Paul Pogba może wrócić do Premier League - podaje Fichajes. Zawodnikiem zainteresowanie wykazuje Newcastle United i West Ham United.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba na radarze Premier League mimo zawieszenia

Paul Pogba wciąż nie wrócił na boisko od momentu nałożenia na niego zawieszenia w związku ze sprawą dopingową. Obecnie jest głównym transferowym celem dwóch klubów Premier League, Newcastle United i West Ham United.

Zawieszenie Pogby przez FIFA, które uniemożliwiło mu grę do momentu rozstrzygnięcia sprawy, wywołało wiele wątpliwości co do jego przyszłości. Jednak niektóre kluby wciąż uważają Francuza za zawodnika, którym warto się zainteresować. Zarówno Newcastle, jak i West Ham są gotowe zaryzykować.

Po skróceniu kary z czterech lat do osiemnastu miesięcy Pogba będzie mógł wrócić do gry na początku 2025 roku. Mimo to angielskie zespoły wierzą, że były piłkarz Manchesteru United może stać się kluczową postacią w ich drużynach.

Według Newcastle Francuz to doświadczony zawodnik, który mógłby wzmocnić ich środek pola. 31-letni piłkarz znany ze swojej umiejętności kontrolowania tempa gry oraz doskonałej techniki mógłby pomóc Srokom w walce o najwyższe miejsca w tabeli Premier League.

West Ham z kolei koncentruje się na zapewnieniu sobie stabilnej pozycji w lidze. Chociaż transfer Pogby wiązałby się z pewnym ryzykiem, klub uważa, że po powrocie w 2025 roku Francuz wzniósłby jakość do ich linii pomocy.

Przyszłość Paula Pogby wciąż jest niepewna. Jednak zainteresowanie ze strony klubów takich jak Newcastle i West Ham daje mu szansę na powrót do piłkarskiej elity.

Czytaj dalej: Endrick może odejść z Realu Madryt. Chętnych jest kilka zespołów