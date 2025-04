SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Arsenal chce Piotra Zielińskiego!

Piotr Zieliński przed sezonem zdecydował się wykonać duży krok w swojej sportowej karierze. Reprezentant Polski zdecydował się opuścić SSC Napoli i dołączył na zasadzie wolnego transferu do Interu Mediolan. Wszyscy mieliśmy ogromne nadzieje z przeprowadzką 30-latka do zespołu mistrza Włoch. Finalnie pomocnik nie zdołał na dłuższą metę przebić się do wyjściowego składu.

Tymczasem serwis interlive.it przekazał bardzo ciekawe informacje związane z Piotrem Zieliński. Otóż polski pomocnik może po sezonie opuścić Inter Mediolan. 30-latek wzbudził niespodziewane zainteresowane ze strony giganta Premier League. Jego osoba bowiem znalazła się na celowniku Arsenalu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Kanonierzy nie będą musieli specjalnie głęboko sięgać do portfela, aby sprowadzić Piotra Zielińskiego. Mówi się, że koszt transferu może wynieść 14 milionów euro. Co ciekawe, Inter Mediolan może rozważyć sprzedaż Polaka. Klub ma być niezadowolony z dotychczasowej przygody polskiego pomocnika na Stadio Giuseppe Meazza.

Piotr Zieliński dotychczas rozegrał 33 spotkania w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie reprezentant Polski zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 30-latek może również pochwalić się trzema asystami.