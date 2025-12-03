Piłkarze Realu Madryt wybrali następcę Alonso. Z nim chcą pracować

Real Madryt znalazł się w małym kryzysie i już pojawiają się plotki o zmianie na stanowisku trenera. Jak poinformował profil Indykaila News, faworytem piłkarzy jest Zinedine Zidane.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Zidane jest faworytem piłkarzy Realu Madryt

Real Madryt wpadł w dołek formy. Po kolejnym rozczarowującym wyniku wróciły spekulacje dotyczące przyszłości Xabiego Alonso. Rzekomo w szatni pojawił się wyraźny faworyt do ewentualnego przejęcia drużyny, a jest nim Zinedine Zidane.

Remis z Gironą sprawił, że w klubie znów zawrzało. Piłkarze narzekają na taktykę Alonso i uważają, że nie pozwala ona wykorzystać w pełni potencjału zespołu. Według doniesień profilu Indykaila News kilku czołowych zawodników miało zgłosić swoje zastrzeżenia władzom klubu. To tylko wzmocniło spekulacje o możliwej zmianie szkoleniowca.

Najgłośniej przewija się nazwisko Zidane’a. Wielu graczy widziałoby w nim idealnego następcę. Dobrze znają jego metody, ufają mu i wiedzą, jak wygląda współpraca z nim w trudnych momentach. Francuz pozostaje realnym kandydatem, mimo że jest łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Francji po zakończeniu mundialu 2026. Zidane już wcześniej potrafił wracać do Madrytu w trakcie sezonu.

Część hiszpańskich mediów podkreśla jednak, że zarząd Realu nadal deklaruje wsparcie dla Alonso. Według serwisu AS klub nie chce działać pochopnie, ale oczekuje natychmiastowej poprawy wyników. Każdy kolejny mecz może więc mieć dla trenera ogromne znaczenie, bo cierpliwość w Madrycie zwykle bywa ograniczona.