Piłkarz Wisły na celowniku tego klubu. Biała Gwiazda nie odpuści

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Wisła dostała ofertę od Banika. Co dalej z Krzyżanowskim?

Wisła Kraków w tym sezonie gra jak z nut i jest na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do Ekstraklasy. Mariusz Jop korzysta z wielu młodych zawodników, którzy nie odstają od starszych kolegów, a wręcz stanowią o sile zespołu. Mowa tu chociażby o Macieju Kuziemce czy Jakubie Krzyżanowskim. Ten drugi wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. W czwartek informowaliśmy, że Biała Gwiazda otrzymała już za niego ofertę. Tomasz Włodarczyk precyzuje, że utalentowanego obrońcę na celowniku ma Banik Ostrawa. Zainteresowanie jest poważne, ale nie można oczywiście jeszcze niczego przesądzać.

Wiele tu zależy od nastawienia samego Krzyżanowskiego. Wisła nie naciska na sprzedaż, a zamiast tego prowadzi negocjacje w sprawie długoterminowej współpracy. Umowa 19-latka obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, ale znajduje się w niej zapis o automatycznym przedłużeniu w przypadku rozegrania konkretnej liczby meczów. Krzyżanowski to ważna postać zespołu Jopa, dlatego kibice nie muszą się obawiać o brak gry.

Krzyżanowski zapewne może być warty jeszcze więcej, jeśli Wisła wywalczy awans do Ekstraklasy. W tym sezonie reprezentant Polski U20 wystąpił w 15 meczach, co przełożyło się na bramkę oraz cztery asysty.