Piłkarz Wisły na celowniku tego klubu. Biała Gwiazda nie odpuści

18:26, 31. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Wisła Kraków otrzymała ofertę za Jakuba Krzyżanowskiego. Mocno interesuje się nim Banik Ostrawa, ale celem Białej Gwiazdy jest zatrzymanie młodzieżowego reprezentanta Polski - potwierdza Tomasz Włodarczyk.

Jakub Krzyżanowski
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Wisła dostała ofertę od Banika. Co dalej z Krzyżanowskim?

Wisła Kraków w tym sezonie gra jak z nut i jest na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do Ekstraklasy. Mariusz Jop korzysta z wielu młodych zawodników, którzy nie odstają od starszych kolegów, a wręcz stanowią o sile zespołu. Mowa tu chociażby o Macieju Kuziemce czy Jakubie Krzyżanowskim. Ten drugi wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. W czwartek informowaliśmy, że Biała Gwiazda otrzymała już za niego ofertę. Tomasz Włodarczyk precyzuje, że utalentowanego obrońcę na celowniku ma Banik Ostrawa. Zainteresowanie jest poważne, ale nie można oczywiście jeszcze niczego przesądzać.

Wiele tu zależy od nastawienia samego Krzyżanowskiego. Wisła nie naciska na sprzedaż, a zamiast tego prowadzi negocjacje w sprawie długoterminowej współpracy. Umowa 19-latka obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, ale znajduje się w niej zapis o automatycznym przedłużeniu w przypadku rozegrania konkretnej liczby meczów. Krzyżanowski to ważna postać zespołu Jopa, dlatego kibice nie muszą się obawiać o brak gry.

Krzyżanowski zapewne może być warty jeszcze więcej, jeśli Wisła wywalczy awans do Ekstraklasy. W tym sezonie reprezentant Polski U20 wystąpił w 15 meczach, co przełożyło się na bramkę oraz cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Angel Rodado
Rodado gotowy, by pomóc Wiśle. Świetne wieści od Jopa
Szymon Lewkot
Wisła Kraków jedzie do Głogowa. Pomocnik Chrobrego ostrzegł lidera Betclic 1. Ligi
Yaw Yeboah
Niespodziewana decyzja MLS w sprawie Yeboaha. Piłkarz z Ghany ma kłopot! [NOWE INFORMACJE]