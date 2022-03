Pressfocus Na zdjęciu: Jordan Veretout

Jordan Veretout jest ostatnio rezerwowym w Romie. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, Francuz może chcieć wrócić do Premier League.

Jordan Veretout znalazł się na celowniku trzech klubów z Premier League

Francuz stracił miejsce w składzie Romy

Rzymianie są otwarci na sprzedaż swojego gracza

Francuz nie narzeka na brak zainteresowania

Jordan Veretout przez większość dotychczasowego sezonu 2021/2022 miał pewne miejsce w wyjściowej jedenastce Romy. Sytuacja zmieniła się jednak na jego niekorzyść po styczniowym meczu z Cagliari, który rzymianie wygrali 1:0.

W sześciu poprzednich ligowych spotkaniach Romy, Veretout pojawił się na boisku od pierwszej minuty. Miało to miejsce w starciu ze Spezią. Francuz w pozostałych konfrontacjach wchodził na boisko z ławki rezerwowych. To jednak go nie satysfakcjonuje.

Jeżeli Veretout wciąż będzie rezerwowym, może rozważyć zmianę klubu po zakończeniu sezonu. Francuz nie narzeka na brak zainteresowania. 29-latkowi przyglądają się zespoły z Premier League, gdzie piłkarz miał okazję już występować (25 spotkań w angielskiej elicie).

Zainteresowany sprowadzeniem 29-latka jest między innymi Tottenham. Londyńczycy potrzebują wzmocnień, a Antonio Conte ceni umiejętności Francuza. Szkoleniowiec Kogutów bacznie śledził występy piłkarza, gdy pracował w Serie A. Veretout zrobił także wrażenia na Newcastle United.

Francuz w Premier League grał dla Aston Villi, która jest zainteresowana tym, aby 29-latek ponownie reprezentował ich barwy. Na transfer otwarta jest Roma, która za swojego zawodnika chciałaby otrzymać około 21 milionów funtów.

