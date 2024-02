Dani Ceballos przeżywa trudny okres w Realu Madryt. Carlo Ancelotti nie widzi go w swoim składzie, a Ramón Álvarez de Mon z dziennika Marca informuje, że Hiszpanem zainteresowało się Atletico.

IMAGO / Jacek Stanislawek / Newspix Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Dani Ceballos nie może liczyć na zbyt wiele minut

Carlo Ancelotti nie widzi go w składzie Realu Madryt

Jak się okazuje, Hiszpanem zainteresowało się Atletico

Dani Ceballos może zamienić Real Madryt na Atletico

Dani Ceballos miał całkiem udany sezon 2022/2023, w którym łącznie wystąpił w 46 meczach, pełniąc ważną funkcję w drużynie Carlo Ancelottiego. Jednak w aktualnej kampanii rozgrywek Hiszpan przegrywa rywalizację z innymi pomocnikami, co może skłonić go do odejścia.

Rzeczywiście Carlo Ancelotti nie widzi Ceballosa w składzie Realu Madryt. W tym sezonie pomocnik zagrał w 19 meczach, będąc na boisku przez zaledwie 501 minut. Dla 27-latka, który liczy na udział w Euro 2024 to zdecydowanie za mało.

Dziennikarz Ramón Álvarez de Mon z dziennika Marca przekazał sensacyjne informacje. Ponoć piłkarzem zainteresowało się Atletico, a historia pokazuje, że takie transfery są możliwe. Przypomnijmy, że w przeszłości Los Colchoneros przechwycili m.in. Alvaro Moratę i Marcosa Llorente.

