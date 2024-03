Piłkarz Bayernu stawia sprawę jasno. “Nie myślę o transferze”

IMAGO / HMB-Media Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt nie ma pewnego miejsca w składzie Bayernu Monachium

Holender jest zawodnikiem, który ostatnio przez media był łączony z odejściem

Jednak defensor przekazał, że w ogóle nie myśli o transferze

Matthijs de Ligt nie myśli o odejściu z Bayernu Monachium

Obecnie pozycja Matthijsa de Ligta w Bayernie Monachium nie należy do najlepszych. Holender rzadko wychodzi w podstawowym składzie, przez co media od jakiegoś czasu łączyły go z odejściem. Do całej sprawy odniósł się sam zainteresowany na łamach “Bilda”.

– Tak, nie myślę o transferze i mogę to absolutnie wykluczyć. Jestem zawodnikiem Bayernu Monachium i cieszę się, że tu jestem. Gram, fani dają mi dużo miłości. Dlatego transfer nie jest dla mnie problemem – powiedział de Ligt cytowany przez portal “dieroten.pl”.

Matthijs de Ligt w obecnym sezonie ma na koncie 22 występy w koszulce “Bawarczyków”. W tym czasie udało mu się nawet dwukrotnie wpisać na listę strzelców. Holender może pochwalić się również jedną asystą.

Sprawdź także: Bayern traci nadzieje na Alonso. Jest alternatywa na rynku