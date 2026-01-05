Pietuszewski o krok od wielkiego transferu. Testy medyczne już zaplanowane

Oskar Pietuszewski zostanie zawodnikiem FC Porto! Takie informacje przekazała dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok jest już w Portugalii, gdzie we wtorek przejdzie testy medyczne.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski podpisze 5-letni kontrakt z Porto

Oskar Pietuszewski od kilku tygodni rozpalał wyobraźnie polskich kibiców. 17-latek z Jagiellonii Białystok był łączony z topowymi europejskimi klubami. Mówiło się o zainteresowaniu z Niemiec, Anglii czy Hiszpanii, a media wskazywały na naprawdę duże marki, jak Atletico Madryt czy Chelsea.

Od pewnego czasu jednak co raz więcej spekulowane w kontekście FC Porto i to tam ostatecznie ma trafić młody zawodnik Jagiellonii Białystok uznawany za największy polski talent. Dołączy do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

– Oskar Pietuszewski zostanie zawodnikiem FC Porto! 17-latek podpisze pięcioletni kontrakt z klubem. Skrzydłowy Jagiellonii jest już w Portugalii. We wtorek testy medyczne i po nich podpisanie umowy. Transferowy rekord Ekstraklasy możliwy, ale po spełnieniu bonusów – przekazał w serwisie X Tomasz Włodarczyk.

Wszystko wskazuje zatem na to, że saga transferowa z udziałem wschodzącej polskiej gwiazdy futbolu dobiega końca. FC Porto wydaje się interesującym kierunkiem, gdzie 17-latek będzie mógł nadal rozwijać się i stawiać kolejne kroki w karierze. Portugalczycy w swojej historii oszlifowali wiele talentów, które później błyszczały na europejskich stadionach. Oskar Pietuszewski za kilka lat może być następnym.

