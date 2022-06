Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Rybus

Ogromne kontrowersje wzbudził transfer Macieja Rybusa z Lokomotiwu Moskwa do Spartaka Moskwa. Agent 66-krotnego reprezentanta Polski, Mariusz Piekarski w programie “Porozmawiajmy o piłce” wyznał, czym kierował się jego klient, przy wyborze nowego klubu.

Mimo olbrzymich kontrowersji, Maciej Rybus nie zdecydował się opuścić Rosji

Według Mariusza Piekarskiego, Rybus podejmując decyzję kierował się bezpieczeństwem rodziny

– Dla każdego reprezentanta Polski rodzina jest ważniejsza niż piłka – przyznał agent

Rybus pozostał w Rosji

Ze względu na żonę Rosjankę, Maciej Rybus w porównaniu do wielu zagranicznych piłkarzy, nie zdecydował się opuścić ligi rosyjskiej po ataku Rosji na Ukrainę. Lewy obrońca miał ważny kontrakt z Lokomotiwem Moskwa do 30 czerwca 2022 i wydawało się, że w stolicy Rosji będzie grał tylko do końca umowy. Tymczasem 32-letni zawodnik zdecydował się pozostać w Moskwie i od sezonu 2022/2023 będzie występować w Spartaku.

Wybór Rybusa spotkał się z ogromną krytyką mediów i kibiców. Przeważają opinie, że w związku z pozostaniem w Rosji, lewy defensor nie powinien już więcej występować w reprezentacji Polski. Sytuację swojego klienta, w programie “Porozmawiajmy o piłce” skomentował Mariusz Piekarski.

Rybus wybrał bezpieczeństwo

– Sytuacja jest złożona. Maciej ma żonę z Rosji, dwójkę dzieci, mieszka tam 10 lat. Nie chcę straszyć i demonizować, ale jako Rosjanie są bezpieczni w Rosji, dzieci chodzą tam do przedszkola. Żona i dzieci mówią po rosyjsku, a gdyby wrócili do Polski i dzieci poszłyby do polskiego przedszkola, mogłoby być różnie – przyznał.

– Nie chciałbym za bardzo tego analizować i spowiadać się. Gdyby dzisiaj każdy reprezentant Polski postawił na wadze kariera czy rodzina, każdy wybrałby rodzinę. Wiem, że ludzie oczekują deklaracji, ale Maciej jest sportowcem, nie decyduje o wojnie. Nie będzie tej sytuacji komentował, bo uważam, że milczenie jest złotem – dodał.

