Piątkowski blisko Serie A. Wiadomo, o jaki klub chodzi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Lecce zainteresowane transferem Kamila Piątkowskiego

Kamil Piątkowski w trwającym sezonie to jedna z wyróżniających się postaci w RB Salzburg. Mistrz Austrii, choć uważany jest za dominatora w krajowym futbolu, w bieżących rozgrywkach ma spore problemy. Mimo to reprezentant Polski gra na wysokim poziomie, czym prawdopodobnie zapracował na transfer do silnej ligi. Usługami 24-latka interesuje się klub z Serie A.

O tym, że Piątkowski może trafić do Włoch, pisaliśmy już kilka dni temu. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, o jakim konkretnie klubie jest mowa. Natomiast wszystko wyjaśniło się za sprawą informacji portalu pianetalecce.it. Ich zdaniem zespół, który chce sprowadzić Polaka to Lecce. Drużyna z regionu Apulia walczy o utrzymanie w Serie A, a Piątkowski miałby pomóc im w tym zadaniu.

Transfer dojdzie jednak do skutku dopiero wtedy, gdy Salzburg znajdzie następcę obrońcy. Póki co klub z rodziny Red Bulla nie dał mu zgody na transfer. Zimowe okno transferowe zamyka się dopiero ostatniego dnia stycznia, więc do przeprowadzenia transakcji pozostało jeszcze dużo czasu. Warto dodać, że zawodnikiem zespołu ze Stadio Via del Mare jest inny Polak – Filip Marchwiński.

Lecce aktualnie na półmetku sezonu zajmują 18. miejsce w Serie A z dorobkiem 17 punktów. W ostatnim meczu zremisowali bezbramkowo z Genoą. Następnym rywalem podopiecznych Marco Giampaolo będzie Empoli, a mecz odbędzie się (11 stycznia).