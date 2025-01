Piast Gliwice bierze piłkarza z Ligue 1. Ostatnio grał w Lille

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Akim Zedadka blisko przenosin do Piasta Gliwice

Piast Gliwice w poniedziałek wybrał się w podróż do Hiszpanii, gdzie drużyna pod okiem Aleksandara Vukovicia będzie przygotowywać się do drugiej części sezonu. Zgrupowanie w miejscowości L’Albir potrwa aż do 24 stycznia. W tym czasie do drużyny mogą dołączyć nowi zawodnicy. Ostatnie informacje sugerują, że Piastunki finalizują transfer nowego obrońcy prosto z Ligue 1.

Piast Gliwice – podsumowanie rundy jesiennej

Według doniesień z portalu Foot Mercato blisko dołączenia do Piasta Gliwice jest Akim Zedadka. Reprezentant Algierii przed sezonem wrócił do OSC Lille po półrocznym wypożyczeniu w Realu Saragossa. Natomiast we francuskim klubie nie otrzymał okazji do zaprezentowania swoich możliwości. W ostatnim czasie rozegrał jedynie 2 mecze w klubowych rezerwach.

Kontrakt 29-latka obowiązuje do czerwca 2025 roku, lecz jak sugeruje źródło, Lille zmierza do rozwiązania umowy. W ten sposób Piast Gliwice będzie mógł pozyskać Zedadkę na zasadzie wolnego transferu.

Zedadka w swoim CV oprócz występów w Lille i Saragossie ma takie kluby jak Auxerre, Clermont Foot czy Marignane G. FC. W czerwcu 2022 roku zadebiutował w reprezentacji Algierii podczas towarzyskiego spotkania z Iranem.

Piast po pierwszej części sezonu zajmuje 11. miejsce w Ekstraklasie. Podopieczni Aleksandara Vukovicia uzbierali jak dotąd 22 punkty. Rundę wiosenną rozpoczną 3 lutego od wyjazdowego spotkania z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław.