Petar Musa został nowym zawodnikiem FC Dallas. Koszt sprowadzenia napastnika z Benfiki wyniósł amerykański klub łącznie około 13 milionów euro. Jest to trzeci najdrożej kupiony zawodnik w historii MLS.

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Petar Musa

Potwierdziły się medialne doniesienia dotyczące Petara Musy

Chorwat bowiem oficjalnie zasilił szeregi FC Dallas

Koszt transferu wyniósł łącznie około 13 milionów euro

Oficjalnie: Petar Musa wylądował w FC Dallas

Jeden z najdroższych transferów w historii MLS właśnie stał się faktem. FC Dallas za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło przyjście Petara Musy. Amerykański klub musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, aby sprowadzić Chorwata. Łącznie za jego przeprowadzkę zapłacono Benfice około 13 milionów euro.

Petar Musa tym samym stał się trzecim najdrożej kupionym piłkarzem w historii MLS. Do dziś w tej klasyfikacji zawodników przewodzi Thiago Almada. Argentyńczyk trafił do Atalanty United w sezonie 2021/22 za kwotę nieco ponad 14,5 milionów euro. Z kolei na drugim miejscu znajduje się Pity Martinez, który trafił do USA dokładnie za tę kwotę.

Reprezentant Chorwacji będzie dzielił szatnie m.in. z Asierem Illaramendim.

Sprawdź także: Zaskakujące wieści w sprawie Rashforda. Trafi do ligowego rywala?