fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

W ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwej wyprowadzce Benjamina Pavarda z Monachium, a poważne zainteresowanie wykazywała Chelsea. Ostatecznie władze Bayernu do zatrzymania Francuza przekonał sam Julian Nagelsmann, dla którego stanowi on ważny element defensywy.

Benjamin Pavard nie był pewny miejsca w składzie Bayernu i rozważał odejście

Poważne zainteresowanie defensorem wykazywała Chelsea, która koniecznie musi wzmocnić blok defensywny

Finalnie Francuz nie opuści Monachium, co jest decyzją samego Juliana Nagelsmanna

Trener zadecydował, Pavard zostaje

Bayern Monachium wykazuje sporą aktywność na rynku transferowym. Do zespołu tego lata trafiło już pięciu zawodników, a defensywę wzmocnili Noussair Mazraoui i Matthijs de Ligt. Wprawiło to w spore zakłopotanie Benjamina Pavarda, który nie mógł być pewny miejsca w składzie Bawarczyków. Zwłaszcza, że jego preferencją jest gra na środku obrony.

Zaczęły się spekulacje dotyczące odejścia i możliwych kierunków. Spore zainteresowanie 45-krotnym reprezentantem Francji wykazywała Chelsea, która koniecznie musi uzupełnić ubytki w defensywie. Między stronami doszło nawet do wstępnych rozmów, ale zablokował je sam Julian Nagelsmann.

Niemiecki szkoleniowiec przekonał włodarzy Bayernu Monachium do tego, aby zakończyć negocjacje z The Blues i za wszelką cenę zatrzymać Pavarda w zespole. Ceni on sobie umiejętności wszechstronnego defensora i liczy, że w sezonie 2022/2023 będzie istotnym elementem wyjściowej jedenastki.

Władze Bawarczyków pochyliły się nad prośbą Nagelsmanna, przez co 26-latek w tym okienku na pewno nie opuści ekipy mistrza Niemiec.

Pavard bardzo udanie rozpoczął nową kampanię, bowiem w dwóch dotychczasowych oficjalnych spotkaniach dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

