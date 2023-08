Benjamin Pavard chce opuścić Bayern Monachium jeszcze w letnim okienku transferowym. Francuz ma kilka opcji, ale obecnie wydaje się, że temat przenosin do Manchesteru United utknął w martwym punkcie.

IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Pavard latem opuści Bayern Monachium

Francuz był łączony z Manchetserem United, ale transfer upadł

O defensora najpewniej powalczą Inter oraz Arsenal

Inter i Arsenal powalczą o Pavarda

Pavard ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca przyszłego roku, jednak od wielu tygodni mówi się, że może opuścić mistrza Niemiec już teraz. Francuz wzbudza dość duże zainteresowanie na rynku transferowym, ale wciąż brakuje konkretów.

Pavard był łączony z Barceloną, ale obecnie temat jest zamknięty. Defensor był też bliski przenosin do Manchesteru United. Jednak, jak informuje Fabrizio Romano, temat obecnie utknął w martwym punkcie. Wszystko przez Maguire’a, który ostatecznie nie zdecydował się na przenosiny do West Ham i pozostał na Old Trafford.

Jak podaje włoski dziennikarz, Pavard znajduje się na szczycie listy życzeń Interu Mediolan, który wkrótce może złożyć konkretną propozycję. Ponadto pozostaje też opcją dla Arsenalu, aby zastąpić Timbera, choć Kanonierzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji.

