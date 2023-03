PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Inter przed sezonem przegrał rywalizację z Romą o podpis Dybali

Klub z Mediolanu w dalszym ciągu chce sprowadzić do siebie Argentyńczyka

Rewelacja ostatnich we Włoszech alternatywą dla mistrza świata

Paulo Dybala trafi do Interu? Działacze z Mediolanu mają wielkie marzenia

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu włoskiej ekstraklasy Inter Mediolan przegrał rywalizację z AS Romą. Chodziło o podpis Paulo Dybali na umowie. Mediolańczycy byli bardzo długo na pole position do zakontraktowania Argentyńczyka, ale zawodnik wybrał stolicę Italii.

Przedstawiciele Interu mocno wierzą, że tego lata uda im się sprowadzić Paulo Dybalę. Jednak żeby do tego doszło, muszą mocno zakasać rękawy i sięgnąć głęboko to portfela, aby spełnić wymagania finansowe mistrza świata. Wcale nie jest pewne, że jeśli „Nerazzurri” zagwarantują wysoką pensję, to 29-latek przeniesie się na Stadio Giuseppe Meazza. Zawodnik bardzo dobrze czuje się w Rzymie w otoczeniu Jose Mourinho.

Jeśli ostatecznie nie uda się Interowi namówić Paulo Dybalę, to ruszą po podpis Mateo Reteguiego. Urodzony w Argentynie napastnik dość niespodziewanie otrzymał powołanie do reprezentacji Włoch i stał się jednym z ulubieńców kibiców. W dwóch meczach zdobył dwie bramki. Zawodnik Tigre już teraz może przebierać w ofertach.

