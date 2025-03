Paulo Dybala imponuje w ostatnim czasie bardzo wysoką formą. To wzbudziło zainteresowanie Barcelony, która szuka na rynku poważnego wzmocnienia formacji ofensywnej - przekonuje we wtorkowe przedpołudnie hiszpańska strona Fichajes.net.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Media: FC Barcelona obserwuje sytuację Paulo Dybali

W ostatnich tygodniach Paulo Dybala imponuje bardzo wysoką formą, będąc największą gwiazdą Romy. Podczas aktualnego sezonu cofnięty napastnik rozegrał 33 mecze, zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Świetna postawa argentyńskiego atakującego pomogła awansować ekipie Giallorossich na 8. miejsce w tabeli Serie A, pomimo katastrofalnego początku trwającej kampanii. Ponadto zespół Wilków gra dalej w Lidze Europy, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z Athletikiem Bilbao.

Jak poinformował hiszpański serwis “Fichajes.net”, znakomita dyspozycja Paulo Dybali nie przechodzi bez echa. Zdaniem wspomnianego portalu sytuację 40-krotnego reprezentanta Argentyny bacznie monitoruje między innymi FC Barcelona. 31-latek od dawna jest łączony z przeprowadzką na Camp Nou, ale taki transfer nigdy nie doszedł do skutku. Włodarze Dumy Katalonii mieli bowiem wątpliwości co do tego piłkarza, z uwagi na wahania formy oraz częste problemy zdrowotne.

Być może FC Barcelona podczas najbliższego letniego okienka transferowego zdecyduje się na takie ryzyko, tym bardziej że mistrz świata nie powinien kosztować fortuny. Kontrakt doświadczonego zawodnika z Romą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a w umowie znajduje się klauzula odstępnego w wysokości około 12 milionów euro. Warto dodać, że ten zapis jest aktywny jedynie dla zagranicznych klubów.