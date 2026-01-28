Paul Pogba może odejść z AS Monaco. Zaskakujące informacje

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Monaco rozważa rozwiązanie kontraktu z Pogbą

Paul Pogba przed sezonem 2025/2026 dołączył do AS Monaco, co miało być dla niego nowym otwarciem w karierze. Przypomnijmy, że francuski pomocnik przez poprzednie 18 miesięcy był zawieszony i nie mógł grać, ponieważ w trakcie kontroli w jego organizmie wykryto niedozwolone środki. Początkowo groziła mu czteroletnia dyskwalifikacja, jednak kara za doping ostatecznie została skrócona. Mimo dużych nadziei pobyt gwiazdora w ekipie z Księstwa na razie jest daleki od oczekiwań zarówno kibiców, jak i działaczy klubu.

Doświadczony zawodnik najpierw dochodził do formy po długiej przerwie w treningach, a później regularnie nękały go kontuzje – nawet teraz leczy uraz łydki. Łącznie w barwach drużyny z Ligue 1 rozegrał tylko 3 spotkania, spędzając na boisku zaledwie 30 minut.

Władze Monaco zupełnie inaczej wyobrażały sobie współpracę z Pogbą, który wkrótce może opuścić Stadion Ludwika II. Co prawda jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednak klub z Księstwa rozważa wcześniejsze rozwiązanie umowy lub sprzedaż piłkarza. Ten pierwszy scenariusz jest bardziej realny, bo w tym momencie zainteresowanie transferem jest niewielkie – czytamy we włoskim dzienniku La Gazzetta dello Sport.

Wychowanek US Torcy podczas swojej kariery rozegrał 449 meczów, zdobył 76 bramek i zanotował 100 asyst. Największe sukcesy święcił w Juventusie, z którym cztery razy wygrał mistrzostwo Włoch. Występował także w Manchesterze United oraz Le Havre AC. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia słynnego pomocnika na mniej więcej 5 milionów euro.