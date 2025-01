Zmiennik Lewandowskiego odejdzie z Barcelony? To możliwy scenariusz

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pau Victor

Pau Victor wzbudził zainteresowanie Sevilli

W ostatnim czasie sytuacja Daniego Olmo oraz Pau Victora jest tematem numer jeden w hiszpańskich mediach. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem aktualnego sezonu obaj piłkarze zostali warunkowo zarejestrowani do rozgrywek La Ligi na pół roku, ponieważ mogli zająć miejsca kontuzjowanych zawodników. Minęła połowa kampanii, a dzisiaj otworzyło się zimowe okienko transferowe, co oznaczało, że FC Barcelona musiała przed północą wysłać odpowiednie dokumenty do władz ligi.

Tak się nie stało, a Dani Olmo oraz Pau Victor zniknęli ze składu Barcelony na oficjalnej stronie internetowej La Ligi. Co prawda katalońska prasa uważa, że jeszcze nie wszystko stracone i sprawa wyjaśni się dopiero za kilka dni, jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada brak możliwości występów tych piłkarzy w drugiej części sezonu, przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Dlatego przyszłość pomocnika oraz napastnika stanęła pod znakiem zapytania.

Dani Olmo zapewnił sobie zapis mówiący o odejściu na zasadzie wolnego transferu w przypadku braku rejestracji, ale nie wiadomo, czy skorzysta z takiej możliwości. Natomiast w przypadku Pau Victora w grę wchodzi wypożyczenie do innego klubu. 23-letni napastnik, który pokazał się z dobrej strony w okresie przygotowawczym, raczej nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, zmiennikowi Roberta Lewandowskiego przygląda się m.in. Sevilla.