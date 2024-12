Alarm w Barcelonie! Laporta może podać się do dymisji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta będzie musiał zrezygnować, jeśli nie zarejestruje Daniego Olmo

FC Barcelona nie tak wyobrażała sobie końcówkę 2024 roku. Nie dość, że podopieczni Hansiego Flicka stracili fotel lidera rozgrywek La Liga, to wciąż nie zarejestrowali do gry jednego z kluczowych zawodników. Warto przypomnieć, że Dani Olmo został zgłoszony do gry tylko do końca bieżącego roku. Na identycznych warunkach jak pomocnik na ligowych boiskach mógł występować także Pau Victor.

“Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Joan Laporta i zarząd Barcelony robi, co może, aby Dani Olmo od początku nowego roku mógł oficjalnie brać udział w rozgrywkach. Niestety ich wysiłki okazały się fiaskiem, gdyż sąd odrzucił wniosek o tymczasową rejestrację obu zawodników. Katalończykom przede wszystkim zależy na pomocniku, który jest kluczową postacią w zespole. Sytuacja może ulec zmianie, jeśli La Liga zatwierdzi umowę wartą 100 milionów euro ze sprzedaży loży VIP na stadionie Spotify Camp Nou.

Gdyby jednak Dani Olmo nie został zarejestrowany, Barcelona będzie musiała znaleźć winnego zaistniałej sytuacji. Niewykluczone, że taki obrót spraw przyniesie trzęsienie ziemi w klubowych gabinetach. Jak twierdzi Alfredo Martinez w przypadku braku rejestracji Olmo do dymisji będzie musiał się podać Joan Laporta, czyli prezydent klubu.

Jeśli FC Barcelonie nie uda się zarejestrować Daniego Olmo to Joan Laporta będzie musiał podać się do dymisji. [@Alfremartinezz] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 31, 2024

Barcelona na półmetku sezonu zajmuje 3. miejsce w lidze z dorobkiem 38 punktów. Dani Olmo jak dotąd rozegrał w koszulce Dumy Katalonii 15 spotkań, w których strzelił 6 goli i zaliczył asystę. Piłkarz ma w umowie zapis, który pozwala mu rozwiązać kontrakt, jeśli nie zostanie ponownie zgłoszony do gry. Z medialnych doniesień wynika, że sytuacji pomocnika przyglądają się kluby z Anglii.