Liverpool chce wychowanka Barcelony. Zastąpiłby Alexandra-Arnolda

Ulrik Pedersen / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Oscar Mingueza przymierzany do Liverpoolu

Trent Alexander-Arnold może odejść z Liverpoolu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt prawego obrońcy z drużyną The Reds jest ważny bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a chrapkę na sprowadzenie gwiazdora bez kwoty odstępnego ma Real Madryt. Jeżeli włodarzom angielskiego giganta nie uda się przekonać zawodnika do przedłużenia umowy, to będą musieli pozyskać jego następcę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez hiszpański serwis “TodoFichajes.com”, to jednym z kandydatów do zastąpienia Trenta Alexandra-Arnolda jest Oscar Mingueza. 25-letni wahadłowy na co dzień występuje w barwach Celty Vigo, gdzie imponuje wysoką dyspozycją. Boczny defensor z powodzeniem przywdziewa koszulkę galicyjskiej ekipy od lipca 2022 roku, gdy trafił na Estadio Balaidos na zasadzie wolnego transferu z Barcelony.

Wychowanek Dumy Katalonii w koszulce zespołu Błękitnych rozegrał łącznie 73 spotkania, zdobył 4 bramki i zanotował 8 asyst. Kontrakt rozchwytywanego piłkarza z Celtą Vigo obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. W umowie podobno znajduje się klauzula odstępnego wynosząca 20 milionów euro. Oscar Mingueza byłby więc do wzięcia w promocyjnej cenie, co może skłonić Liverpool do złożenia oferty za jednokrotnego reprezentanta Hiszpanii.