Barcelona ustaliła cenę za De Jonga. Jest chętny na gwiazdę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Manchester United poznał cenę za De Jonga, Barcelona chce 70 mln euro

FC Barcelona, o czym każdy wie, zmaga się z problemami finansowymi. Latem kwestia Finansowego Fair-Play mocno ograniczyła działania Katalończyków na rynku transferowym. Między innymi przy okazji transakcji Daniego Olmo klub miał trudności, aby zarejestrować pomocnika do gry. W celu wygenerowania dodatkowych funduszy Duma Katalonii podjęła kluczową decyzję dot. przyszłości zespołu.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Hiszpański portal Fichajes przekazał, że Barcelona zdecydowała się ustalić cenę wywoławczą za Frenkiego De Jonga. Przyszłość reprezentanta Holandii na Camp Nou od dawna spowita jest mgłą. Od dłuższego czasu pomocnik łączony jest z transferem do Manchesteru United. Na tę chwilę wydaje się, że wszystko zaczyna zmierzać w stronę odejścia 27-latka z Blaugrany.

*Reklama Oglądaj EL CLASICO ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak przekonuje źródło, Barcelona chce zarobić na sprzedaży De Jonga 70 milionów euro. Na taką kwotę zarząd klubu wycenił wychowanka Ajaksu Amsterdam. Największym faworytem do pozyskania zawodnika wydaje się Manchester United, który nadal obserwuje sytuację Holendra. Jeśli Czerwone Diabły będą w stanie sprostać wymaganiom Katalończyków, to niewykluczone, że latem przyszłego roku dojdzie do dużego transferu.

Oprócz klubu z Old Trafford wstępne zainteresowanie De Jongiem wyraziły takie kluby jak Paris Saint-Germain, Chelsea oraz Bayern Monachium.

De Jong trafił do Barcelony latem 2019 roku za 86 milionów euro. Od tego momentu wystąpił w 216 meczach, w których zdobył 17 goli i zaliczył 21 asyst. Obecna umowa zawodnika wygasa w czerwcu 2026 roku.