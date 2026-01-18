Tottenham dobije targu z Manchesterem City? Poluje na zdolnego skrzydłowego

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Oscar Bobb przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur przegrał 1:2 z West Hamem United w ostatniej kolejce Premier League i sytuacja zespołu Kogutów staje się coraz trudniejsza. Obecnie londyńczycy mają na koncie zaledwie 27 punktów, co daje im dopiero 14. miejsce w ligowej tabeli. To nie zadowala ani kibiców, ani włodarzy klubu. Trener Thomas Frank liczy jednak, że mimo słabszej postawy utrzyma posadę oraz otrzyma realne wsparcie podczas zimowego okienka transferowego.

Jak poinformował Peter O’Rourke z brytyjskiego serwisu „Football Insider”, kandydatem do wzmocnienia Tottenhamu Hotspur jest między innymi Oscar Bobb. Co ważne, 22-letni skrzydłowy nie może liczyć na regularne występy w Manchesterze City.

Konkurencja w drużynie Obywateli jest ogromna, a dodatkowo na Etihad Stadium trafił niedawno Antoine Semenyo, za którego zapłacono ponad 70 milionów euro. W takiej sytuacji przeprowadzka reprezentanta Norwegii do północnego Londynu wydaje się logicznym krokiem, który mógłby dać mu więcej minut na boisku.

Bobb, którym interesuje się także Borussia Dortmund, występuje w barwach Manchesteru City od lipca 2019 roku, gdy trafił tam z Valerengi za nieujawnioną kwotę. Cztery lata później awansował do pierwszego zespołu. Łącznie rozegrał 47 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia norweskiego skrzydłowego na około 25 milionów euro, co czyni go realnym celem dla Tottenhamu.