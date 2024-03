IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Samu Omorodion

Latem Atletico Madryt kupiło Samu Omorodiona za sześć milionów euro

Spodziewano się, że napastnik da na sobie zarobić. Jego progres zaskoczył jednak nawet dyrektorów Rojiblancos

Według najnowszych doniesień Marki, 19-latek otrzyma swoją szansę od Diego Simeone

Omorodion niekoniecznie na sprzedaż? “Cholo” da mu szansę

Samu Omorodion już od jakiegoś czasu był perełką szkółki Granady CF. Atletico Madryt podjęło decyzję o próbie wykupienia nastolatka, gdy ten błyszczał jeszcze w rezerwach. To okazało się świetnym posunięciem, bo napastnik szybko przekonał Paco Lopeza i przecierał szlaki wśród seniorów.

Ubiegłego lata Rojiblancos zapłacili za 19-latka zaledwie sześć milionów euro, po czym szybko wypożyczyli go do Deportivo Alaves. Plan stołecznej ekipy nie był skomplikowany. Nowy podopieczny ewidentnie pasował posturą i stylem gry do Premier League. Liczyli na jego progres i sprzedaż z zyskiem do Wielkiej Brytanii. Nikt nie spodziewał się jednak, jak świetnie Omorodion poradzi sobie w zespole z Kraju Basków. Dowodzi on linią ataku, a w tym sezonie napędził już stracha choćby FC Barcelonie, strzelając jej bramkę (a mogąc mieć na koncie nawet hat-tricka).

Jak poinformowała Marca, ta eksplozja formy zmieniła plany Atletico. Diego Simeone da 19-latkowi szansę podczas obozu przygotowującego do najbliższej kampanii. Jego dalsza kariera na Civitas Metropolitano wówczas się zadecyduje.

Omorodion rozegrał w tym sezonie już 28 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich dziewięć bramek i asystę.

Czytaj więcej: Lamine Yamal wskazał najlepszego obrońcę. “To było trudne wyzwanie”.