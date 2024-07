Greenwood wyląduje w Ligue 1? Francuski klub pewny transferu

Mason Greenwood wkrótce ma zmienić barwy klubowe. Zawodnik Manchesteru United znajduje się na celowniku wielu zespołów. Jednak to Olympique Marsylia jest pewna, że pozyska Anglika - informuje "The Mirror".

Źródło: The Mirror / DevilPage

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Olympique Marsylia pewna transferu Masona Greenwooda

Manchester United nie wiąże przyszłości z Masonem Greenwoodem, dlatego wychowanek „Czerwonych Diabłów” opuści Old Trafford w letnim okienku transferowym. W poprzednim sezonie angielski zawodnik był wypożyczony do Getafe, gdzie radził sobie bardzo dobrze. Wydawało się, że 22-latek zostanie na kolejny sezon w drużynie Erika ten Haga. Jednak klub podjął inną decyzję.

Mason Greenwood wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Młody Anglik był łączony z wieloma klubami, jednak ostatnio wymienia się wśród chętnych wyłącznie Olympique Marsylię oraz Lazio. To właśnie te dwa zespoły toczą walkę o podpis zawodnika Manchesteru United. Nowe informacje w sprawie przyszłości wychowanka „Czerwonych Diabłów” postanowił przekazać serwis „The Mirror”. Otóż dziennikarze zdradzili, że to właśnie Francuzi są pewni przyjścia 22-letniego napastnika.

Dowiadujemy się, że włoski klub proponował zaledwie 20 milionów euro. Natomiast szefostwo Olympique’u Marsylia miało zaproponować wyższą kwotę, ale nie zbliżyła się ona do oczekiwań Manchesteru United. Klub z Old Trafford bowiem oczekuje 35 milionów euro za Masona Greenwooda. Mimo to Francuzi są pewni, że wkrótce 22-latek zawita na Stade Velodrome.

Warto podkreślić, że o transfer młodego Anglika mocno zabiegał sam Roberto De Zerbi. Nowy szkoleniowiec Olympique’u Marsylia bowiem jest wielkim fanem talentu Masona Greenwooda.

