Ollie Watkins przymierzany do Manchesteru United

Manchester United szuka na rynku nowego napastnika, ponieważ trener ekipy Red Devils – Ruben Amorim – nie jest zadowolony z postawy zarówno Rasmusa Hojlunda, jak i Joshuy Zirkzee. Dotychczas z przeprowadzką na Old Trafford byli łączeni tacy piłkarze jak Victor Osimhen, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko czy Matheus Cunha. Tymczasem włodarze Czerwonych Diabłów zwrócili uwagę na kolejnego zawodnika. Chodzi o Olliego Watkinsa, który na co dzień przywdziewa koszulkę Aston Villi.

Jak poinformował w niedzielny poranek serwis “FootballTransfers.com”, Manchester United jest zainteresowany 29-letnim snajperem i w celu sprowadzenia angielskiego napastnika może wykorzystać… Marcusa Rashforda. Przypomnijmy, że skrzydłowy przebywa na wypożyczeniu w drużynie z Birmingham, gdzie imponuje bardzo wysoką formą. Między stronami miałoby dojść do wymiany – Ollie Watkins przeprowadziłby się na Old Trafford, a Marcus Rashford na stałe przeniósłby się na Villa Park.

Wartość rynkowa obu piłkarzy jest identyczna i wynosi około 50 milionów euro, co pozwoliłoby na dokonanie takiej transakcji bez ewentualnej dopłaty jednego z klubów. Ollie Watkins z powodzeniem występuje w barwach Aston Villi od września 2020 roku, gdy przeniósł się do zespołu Lwów za 34 miliony euro z Brentfordu. 18-krotny reprezentant Anglii na boiskach Premier League rozegrał łącznie 179 spotkań, zdobył 74 bramki oraz zanotował 35 asyst. Kontrakt 29-latka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2028 roku.