MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi - trener Olympique'u Marsylia

Eddie Nketiah nie trafi do Ligue 1. Olympique Marsylia zrezygnował

Olympique Marsylia szuka nowego napastnika i od kilku tygodni prowadził rozmowy z Arsenalem w sprawie pozyskania Eddiego Nketiaha. Ten transfer ostatecznie jednak nie dojdzie do skutku. Jak podaje francuski serwis “La Minute OM”, włodarze popularnych Olimpijczyków nie mają bowiem zamiaru spełniać wygórowanych żądań londyńskiego klubu.

Władze Kanonierów za swojego zawodnika oczekują aż 35 milionów euro, przy czym ekipa z Ligue 1 zaoferowała 27 milionów euro i nie planuje zwiększać swojej propozycji. 25-letni snajper może więc zostać na Emirates Stadium na kolejny sezon lub przenieść się do innej drużyny. Napastnik jest obserwowany również przez zespoły z Premier League.

Eddie Nketiah jest wychowankiem Chelsea, ale od 2015 roku szkolił się w akademii Arsenalu, by następnie awansować do zespołu seniorów. Ofensywny zawodnik w sezonie 2019/2020 przebywał natomiast na wypożyczeniu w Leeds United. Bilans jednokrotnego reprezentanta Anglii w pierwszej drużynie londyńczyków to 168 meczów, 38 bramek i 7 asyst.

Olympique Marsylia po fiasku negocjacji z Arsenalem najprawdopodobniej ruszy po Youssoufę Moukoko z Borussii Dortmund. Co więcej, Fokajczycy podobno osiągnęli już porozumienie z samym piłkarzem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Na Stade Velodrome wcześniej przenieśli się m.in. Mason Greenwood czy Pierre-Emile Hojbjerg.