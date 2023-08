Djed Spence najbliższy sezon spędzi w Championship. 23-letni prawy obrońca został bowiem wypożyczony z Tottenhamu Hotspur do Leeds United. Pawie oficjalnie potwierdziły już ten transfer.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence został przedstawiony jako nowy piłkarz Leeds United

Prawy obrońca został wypożyczony do drużyny Pawi z Tottenhamu Hotspur

23-latek pomoże spadkowiczowi szybko wrócić do Premier League

Oficjalnie: Djed Spence wypożyczony z Tottenhamu do Leeds

Leeds United w środę po południu za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej i mediów społecznościowych poinformowało o sprowadzeniu na zasadzie rocznego wypożyczenia Djeda Spence’a z Tottenhamu Hotspur.

Prawy obrońca póki co nie ma szans na regularne występy w drużynie Kogutów, dlatego udaje się na kolejny czasowy transfer, by zbierać doświadczenie. Defensor drugą część sezonu 2022/2023 spędził we francuskim Stade Rennes.

Djed Spence w poprzedniej kampanii rozegrał 16 meczów. Wychowanek Middlesbrough postara się pomóc Leeds United w powrocie do Premier League. Przypomnijmy, że popularne Pawie niespodziewanie spadły do Championship.