Oferują 130 mln euro za Viniciusa. Real długo się nie zastanawiał

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt ma dostać 130 milionów euro za Viniciusa. Jest decyzja ws. oferty

Vinicius Junior wciąż budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Kluby z Arabii Saudyjskiej szykują ofertę opiewającą na 130 milionów euro. Działacze ligi z Zatoki Perskiej chcą przekonać Real Madryt, by pozwolił swojemu gwiazdorowi na odejście jeszcze tego lata

Real jednak podjął jasną decyzję. Florentino Perez nie zamierza sprzedawać swojego skrzydłowego i traktuje go jako kluczową postać obecnego projektu. W klubie z Santiago Bernabeu panuje przekonanie, że Vinicius będzie jednym z liderów drużyny Xabiego Alonso w walce o trofea. Hiszpański gigant uznał, że skład jest zamknięty i żadne, nawet rekordowe oferty, nie zmienią tej sytuacji.

Sam zawodnik także pokazał, że może być ważnym ogniwem. W ostatnim meczu ligowym po wejściu na boisko zdobył bramkę i zaliczył asystę. Xabi Alonso podkreślił po spotkaniu, że Brazylijczyk wniósł energię i pomógł poprawić wynik. To jasny sygnał, że rola 24-latka będzie bardzo ważna w nadchodzących tygodniach.

Saudyjczycy liczą, że gigantyczna kwota zrobi wrażenie na działaczach Realu. Jednak Królewscy nie mają zamiaru osłabiać zespołu tuż przed końcem okna transferowego. W Madrycie liczą na to, że Vinicius wróci do formy z poprzedniego sezonu, gdy był wymieniany w gronie kandydatów do Złotej Piłki. Klub planuje też rozmowy w sprawie jego nowego kontraktu.