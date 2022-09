PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

W środę dość niespodziewanie Thomas Tuchel został zwolniony z roli trenera w londyńskiej Chelsea. Włoskie media od razu powiązały jego rozbrat z The Blues z sytuacją Romelu Lukaku, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Interze Mediolan.

Thomas Tuchel został zwolniony z Chelsea

To może być kluczowa decyzja dla Lukaku, który przebywa na wypożyczeniu w Interze Mediolan

Belg nie miał dobrych relacji z dotychczasowym szkoleniowcem

Lukaku wróci do Chelsea po zmianie szkoleniowca?

Chelsea bardzo przeciętnie spisuje się w obecnych rozgrywkach Premier League. Zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy mając na swoim koncie wstydliwe porażki z Southampton i Leeds United. We wtorek po kolejnym słabym występie zespół z zachodniego Londynu znów schodził z murawy pokonany. Tym razem lepsze okazało się Dinamo Zagrzeb w meczu Ligi Mistrzów. To przelało czarę goryczy i doprowadziło do zwolnienia Thomasa Tuchela.

Zwolnienie Tuchela ściśle dotyczy Interu Mediolan, który tego lata sprowadził na San Siro Romelu Lukaku w ramach wypożyczenia. Belg zaledwie po sezonie gry na Stamford Bridge wrócił do Włoch. Nerazzurri zapłacili za wypożyczenie osiem milionów euro. Włoskie zespół nie ma jednak możliwości wykupu napastnika, który po sezonie może wrócić do Anglii.

W międzyczasie zaczęły pojawiać się doniesienia, że oba kluby prowadzą rozmowy na temat potencjalnego transferu definitywnego Lukaku do Interu. Teraz, jednak odejście Thomasa Tuchela może wywrócić ten scenariusz do góry nogami.

Belg nie miał zbyt dobrych relacji z niemieckim menedżerem, co było jednym z powodów jego powrotu do Interu Mediolan. Ale w obliczu decyzji personalnych władz Chelsea sytuacja może się zmienić. Po pierwsze nowy trener może zapragnąć powrotu Belga na Stamford Bridge, a ponadto sam zawodnik może mieć zupełnie inne nastawienie do takiej możliwości, wiedząc, że w klubie będzie nowy szkoleniowiec. Póki co, jest oczywiście za wcześnie, by pisać zakończenie tej historii, jednak włoskie media podkreślają, że odejście Tuchela może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Lukaku.

