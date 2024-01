Matteo Gabbia wraca z wypożyczenia do Villarrealu. Fabrizio Romano poinformował, że obrońca dzisiaj wyląduje w Mediolanie, a jutro zostaną podpisane oficjalne dokumenty i Włoch ponownie zostanie piłkarzem Milanu.

Imago / Samuel Carreno Na zdjęciu: Matteo Gabbia

Matteo Gabbia wraca do Milanu na skutek skrócenia wypożyczenia

Po przyjściu Erica Bailly’ego do Villarrealu, hiszpański klub zgodził się na odejście Włocha

Milan ma tylko jednego nominalnego środkowego obrońcę, który jest zdolny do gry

Matteo Gabbia wraca do Milanu

AC Milan w obliczu kiepskiej sytuacji kadrowej w formacji defensywnej zdecydował się na odwołanie z wypożyczenia do Villarrealu swojego wychowanka. Według informacji Fabrizio Romano dziś wieczorem we Włoszech wyląduje Matteo Gabbia, który po pół roku wraca do czerwono-czarnych, aby rozwiązać problemy w obronie zespołu Stefano Pioli’ego.

Aktualna sytuacja zdrowotna wśród środkowych obrońców Milanu nie wróży nic dobrego na przyszłość. Zdrowy i zdolny do gry jest tylko jeden nominalny środkowy obrońca – Simon Kjaer. Z pierwszym zespołem trenuje również junior z Primavery – Jan-Carlo Simić. To jednak za mało, aby rywalizować na najwyższym poziomie w Serie A.

Z tego powodu władze “Rossoneri” podjęli decyzję o skróceniu wypożyczenia Gabbii. 24-letni Włoch jest wychowankiem klubu z Mediolanu. Podczas pobytu w Hiszpanii wystąpił tylko w 13 meczach, aczkolwiek od listopada wypadł z kadry meczowej w rozgrywkach ligowych.

Piłkarzem AC Milanu jest od 2015 roku. Przebrnął przez wszystkie kategorie juniorskie, po czym w 2019 roku dołączył do seniorskiej drużyny. W czerwono-czarnej koszulce rozegrał 51 spotkań.