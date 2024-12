AC Milan ma się czego obawiać. Rywal w wielkiej formie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Ostatni dzwonek dla Crveny zvezdy

AC Milan zajmuje 16. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i ma stratę zaledwie jednego punktu do czołowej ósemki, która gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału. Rossoneri są w przyzwoitej formie, choć zdarzają im się wpadki.

Z kolei Crvena zvezda plasuje się na odległej 31. pozycji i może co najwyżej powalczyć o awans do TOP 24. Wówczas serbski zespół trafiłby do baraży o 1/8 finału LM. Natomiast zadanie będzie bardzo trudne, ponieważ aktualnie Crvena traci trzy punkty na trzy mecze do końca fazy ligowej.

Crvena w wielkiej formie. Milan może mieć obawy

Ostatnie pięć meczów Milanu to trzy zwycięstwa, remis oraz niedawna porażka 1:2 z Atalantą. Dyspozycja zespołu Paulo Fonseki jest bardzo nieregularna, co może budzić obawy w gronie kibiców. Tym bardziej że świetne wyniki notuje Crvena zvezda.

Serbska ekipa ma za sobą pięć przekonujących zwycięstw, w tym kapitalną wygraną 5:1 z VfB Stuttgart. To właśnie ten mecz ożywił nadzieje fanów na powalczenie o miejsce gwarantujące awans.

Mecze drużyny AC Milan Atalanta (3.74 xG) 2 AC Milan (1.47 xG) 0 (1) AC Milan 6 Sassuolo 1 AC Milan (2.1 xG) 3 Empoli (0.91 xG) 0 Slovan Bratislava (0.86 xG) 2 AC Milan (1.55 xG) 3 AC Milan (0.35 xG) 0 Juventus (0.28 xG) 0 Mecze drużyny Crvena Zvezda Belgrad Crvena Zvezda Belgrad 6 Tekstilac Odzaci 0 Crvena Zvezda Belgrad 3 TSC Backa Topola 1 Mladost Lucani 0 Crvena Zvezda Belgrad 2 FK Crvena Zvezda (1.84 xG) 5 VfB Stuttgart (1.34 xG) 1 FK Crvena Zvezda (0.18 xG) 2 Barcelona (3.43 xG) 5

W defensywie daleko od ideału

AC Milan w pięciu meczach Ligi Mistrzów zdobył 10 bramek, co jest na pewno dobrym wynikiem. Natomiast jednocześnie Rossoneri dopuścili do utraty aż 8 goli. Niepoukładana defensywa może być powodem do zmartwień przed spotkaniem z rozpędzoną Crveną.

Z drugiej strony Crvena zvezda ma za sobą jeszcze gorsze występy. Aktualny bilans bramkowy Serbów to 9:17. Patrząc na te liczby, można się spodziewać atrakcyjnego pojedynku, który będzie obfitował w wiele trafień.

Milan – Crvena zvezda, przewidywane składy

AC Milan Paulo Fonseca Crvena Zvezda Belgrad Vladan Milojevic AC Milan Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Crvena Zvezda Belgrad Vladan Milojevic Rezerwowi 2 Davide Calabria 17 Noah Okafor 18 Kevin Zeroli 21 Samuel Chukwueze 23 Fikayo Tomori 30 Mattia Liberali 31 Strahinja Pavlovic 33 Davide Bartesaghi 42 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 90 Tammy Abraham 96 Lorenzo Torriani 1 Marko Ilic 4 Mirko Ivanic 8 Guelor Kanga Kaku 10 Aleksandar Katai 17 Bruno Duarte da Silva 22 Euciodalcio Gomes 23 Milan Rodic 25 Stefan Lekovic 28 Vuk Draskic 33 Vanja Drkusic 49 Nemanja Radonjic

Milan – Crvena zvezda, kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia AC Milan Zawodnik Powrót Alessandro Florenzi Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025 Ismaël Bennacer Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Luka Jović Uraz pachwiny Połowa stycznia 2025 Christian Pulisic Kontuzja łydki Początek stycznia 2025 Divock Origi Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Álvaro Morata Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Crvena Zvezda Belgrad Zawodnik Powrót Peter Olayinka Uraz ścięgna Achillesa Połowa stycznia 2025 Omri Glazer Brak przygotowania fizycznego Połowa grudnia 2024

Milan zdecydowanym faworytem spotkania z Crveną

Mimo że Crvena zvezda ostatnio zachwyca formą, to i tak wyraźnym faworytem jest AC Milan. Oczywiście wynika to z potencjału kadrowego obu ekipy, który w przypadku Rossonerich jest nieporównywalnie wyższy.

AC Milan Crvena Zvezda Belgrad 1.27 5.75 10.50 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo AC Milan R R W W W P ? 74 % Remis 16.1 % Crvena Zvezda Belgrad P W W W W W ? 10 %

Mecz Milan - Crvena zvezda odbędzie się w środę (11 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Extra 5. Za pośrednictwem internetu rywalizację obejrzymy dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Z oferty można skorzystać, zakładając za pośrednictwem naszej strony.

